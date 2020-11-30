2020/11/30 | 22:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌بغداد/المركز الخبري الوطني- عقد مستشار الأمن القومي، رئيس فريق أزمة الطوارئ، قاسم الأعرجي، اليوم الإثنين، اجتماعا مع القيادات الأمنية في محافظة ذي قار، بحضور عبد الغني الأسدي عضو فريق أزمة الطوارئ، وقائد عمليات سومر وقائد شرطة ذي قار وقطعات الجيش والشرطة القادمة من بغداد، ومديري الأجهزة الأمنية في المحافظة.وأكد الاعرجي على ضرورة تفعيل أوامر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعرجي يؤكد من ذي قار على تفعيل أوامر القبض ومتابعة العناصر الشاذة والمنحرفة المركز الخبري الوطني.

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