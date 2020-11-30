2020/11/30 | 22:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – أعلن وزير الخارجيّة فؤاد حسين، الاثنين، إرسال العراق رسالة إلى منظمة الأمم المتحدة لتقديم الدعم وإرسال المراقبين لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه، أن “وزير الخارجيّة فؤاد حسين استقبل وزير الدولة لشُؤُون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطانيّ جيمس كلفيرلي، والوفد المرافق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجية يطالب الأمم المتحدة بتقديم الدعم لإجراء الانتخابات في العراق المركز الخبري الوطني.

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