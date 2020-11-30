إيران: سنرد بحزم على اغتيال العالـم فخري زاده

2020/11/30 | 22:18 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأكد إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن طهران سترد «بحزم وبصورة مدروسة» على اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.وقال في كلمته خلال اجتماع رؤساء حكومات الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، أمس الاثنين، إن «عملية اغتيال بطلنا الوطني في مكافحة الإرهاب الفريق الشهيد قاسم سليماني وعملية الاغتيال الأخيرة للشهيد الدكتور محسن فخري زاده أحد علماء ومدراء القطاع الدفاعي في البلاد، تعدان مثالا بارزا لإرهاب الدولة ضد إيران».وأضاف: «نتوقع من المؤسسات الدولية والإقليمية والحكومات عدم التزام الصمت تجاه إرهاب الدولة...بطبيعة الحال، فإن إيران سترد بحزم وبصورة مدروسة في فرصة مناسبة على هذه الجريمة المعادية للإنسانية».وقتل يوم الجمعة 27 نوفمبر رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع الإيرانية، محسن فخري زادة، في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ»الإرهابية».

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