النقل تعلن نقل «1211» حاوية من ميناء ام قصر الى بغداد خلال ٢٠٢٠

2020/11/30 | 22:18 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقينفذت وزارة النقل/ الشركة العامة لسكك حديد العراق نقل اكثر من (1211) حاوية مختلفة الاحجام عبر شاحناتها التخصصية من ميناء ام قصر الى كمارك الشالجية في بغداد خلال الاحد عشر شهراً من السنة الحالية لحساب شركة المجرة للحاويات المحدودة.وقال مدير عام السكك الاستاذ طالب جواد كاظم الحسيني أنه تنفيذاً لتوصيات وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي بضرورة زيادة طاقة النقل وايجاد اكثر منافذ تسويقية لتعظيم الموارد المالية لتشكيلات الوزارة كافة، استنفرت ملاكاتنا الفنية والتشغيلية في شعبة سكك ميناء ام قصر وبالتنسيق مع قسم النقل والتشغيل في مقر الشركة والسيطرة المركزية في بغداد والبصرة لتنفيذ بنود العقود المبرمة مع الشركة لتطويرها وتعظيم وارداتها .وجدد الحسيني الدعوة الى المؤسسات الحكومية والمستوردين والتجار لنقل البضائع كافة عبر قطارات السكك كونه ناقل وطني يتمتع بكافة مزايا النقل المتكامل والاسعار الزهيدة.

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