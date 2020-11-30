2020/11/30 | 22:22 - المصدر: يس عراق

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العراق: قرارات جديدة بغلق المدارس والمقاهي والمتنزهات والمطاعم بسبب “كورونا”… ماذا يحصل ! – يس عراق | Yes Iraq

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