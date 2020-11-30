الكشف عن ايرادات الضرائب لشهر تشرين الاول المنصرم

2020/11/30 | 22:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الهيئة العامة للضرائب، يوم الاثنين، عن ايرادات شهر تشرين الاول المنصرم.

مدير عام الهيئة شاكر محمود الزبيدي، قال خلال بيان تابعه PUKmedia، ان دوائر الضرائب حققت ايراد نحو 620 مليار دينار لشهر تشرين الاول من العام الحالي 2020.

وأضاف: ان هذه المبالغ المستحصلة ليست من ضمن نظام المدفوعات والبالغة 230 مليار دينار، مبينا ان هذه الايرادات تدخل على الشهر الحالي مقارنة بشهر تشرين الاول 2019، 206 مليار اي توجد زيادة اكثر من 400 مليار عن سنة 2019.

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