محدث.. أسعار الذهب تسجل خسائر للشهر الرابع على التوالي

2020/11/30 | 22:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قلصت أسعار الذهب خسائرها عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين، لكنها سجلت هبوطاً للشهر الرابع على التوالي، بفعل آمال لقاح كورونا.

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