خلية الأزمة الحكومية توجه بغلق المدارس وكافة المولات والمحلات المخالفة

2020/11/30 | 22:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة الامر الديواني ٢١٧ ( خلية الازمة الصحية ) في وزارة الصحة والخاصة بمجابهة جائحة كورونا تتخذ العديد من القرارات

١- توجه بتطبيق قانون الصحة العامة بغلق المدارس الحكومية والاهلية التي لا تلتزم بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بخصوص تحديد الدوام يوم بالاسبوع وكذلك الالتزام بالتعليمات الصحية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي

٢- غلق كافة المحلات والمتنزهات والمقاهي والمولات التي لاتلتزم بالتعليمات الصحية

٣- تطالب كافة الوزارات والدوائر للالتزام بالشروط الصحية لضمان عدم اصابة موظفيها والمراجعين بفايروس كورونا

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