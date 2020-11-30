بالفيديو..نجاة من الموت بأعجوبة

2020/11/30 | 22:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات: الفرات نيوز} سجلت كاميرات في مدينة بابرويسك البيلاروسية لحظة حادث مروري انقلبت أثناءه سيارة جيب عدة مرات وكادت أن تدهس رجلا كان يركض قرب طريق سريع ونجا بأعجوبة.

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