’خلية الأزمة الصحية’ في العراق تصدر توجيهات عدة

2020/11/30 | 22:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اصدرت لجنة الامر الديواني 217 "خلية الازمة الصحية" في وزارة الصحة والبيئة والخاصة بمجابهة جائحة كورونا، الاثنين، عدداً من القرارات الجديدة.



ووجهت اللجنة وفقاً لبيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 تشرين الثاني 2020)، بـ"تطبيق قانون الصحة العامة بغلق المدارس الحكومية والاهلية التي لا تلتزم بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بخصوص تحديد الدوام يوما واحدا بالاسبوع، وكذلك الالتزام بالتعليمات الصحية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي".

وقررت أيضاً "غلق كافة المحلات والمتنزهات والمقاهي والمولات التي لاتلتزم بالتعليمات الصحية".

وطالبت اللجنة "كافة الوزارات والدوائر للالتزام بالشروط الصحية لضمان عدم اصابة موظفيها والمراجعين بفايروس كورونا".

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