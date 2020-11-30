برئاسة الأعرجي.. اجتماع أمني رفيع في ذي قار يخرج بأكثر من قرار

2020/11/30 | 22:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عقد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الاثنين، اجتماعاً مع القيادات الأمنية والعسكرية في ذي قار لمناقشة خطط الحفاظ على الأمن في المحافظة والتشديد على عودة الحياة الطبيعية. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 تشرين الثاني 2020)، أن "مستشار الأمن القومي رئيس فريق أزمة الطوارئ قاسم الأعرجي، عقد اجتماعا مع القيادات الأمنية في محافظة ذي قار، بحضور عبد الغني الأسدي، عضو فريق أزمة الطوارئ، وقائد عمليات سومرـ وقائد شرطة ذي قار وقطعات الجيش والشرطة القادمة من بغداد، ومديري الأجهزة الأمنية في المحافظة".

وأكد الاعرجي على "ضرورة تفعيل أوامر القبض ومتابعة العناصر الشاذة والمنحرفة، ومتابعة القوات الماسكة وعملها بشكل مشتك، وفرض هيبة الدولة واحترام حقوق الإنسان، حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة".

وناقش فريق أزمة الطوارئ برئاسة الأعرجي، مع القيادات الأمنية والعسكرية، "الخطط الكفيلة بالحفاظ على الأمن وعودة الحياة الطبيعية الى محافظة ذي قار، بتعاون الجميع".

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