قواتنا مستعدة لمواجهة خطر الإرهابيين في حال تسللهم الى البلاد من سوريا

2020/11/30 | 22:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت بتوفر قاعدة بيانات عنهم في مخيم أبو الهول..العمليات المشتركة: بغداد- وعد الشمري: أكدت قيادة العمليات المشتركة، أمس الأثنين، امتلاك العراق معلومات كاملة عن سجن مخيم أبو الهول، وفيما أشارت على وجود تنسيق مستمر مع قوات سوريا الديمقراطية من خلال التحالف الدولي، تحدثت عن اتخاذها العديد من الاجراءات لتأمين الحدود بين البلدين.وقال المتحدث باسم ...

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