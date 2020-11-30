المعارضون الناقدون لسياسات أردوغان يتلقون تهديدات بالقتل

2020/11/30 | 22:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السلطات التركية تتبنى النزاع ضدهم الصباح الجديد-متابعة لم يمضِ وقت طويل على انتقاد عدد من المعارضين في تركيا لسياسات الرئيس رجب طيب أردوغان حيال المعتقلين السياسيين، حتى تلقوا تهديدات بالقتل.وكان من بين هؤلاء، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليتشدار أوغلو، الذي تلقى عددا كبيرا من التهديدات بالقتل، وفقا لموقع “أحوال” الإخباري التركي.وعلى ...

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