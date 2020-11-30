ازمة الرواتب تضع حكومة الاقليم على خط المواجهة مع البرلمان

2020/11/30 | 22:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوضى ومشادات كلامية بين النواب السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي وضعت ازمة الرواتب في اقليم كردستان الاحزاب والقوى السياسية المشاركة في السلطة والمعارضة على خط المواجهة، نظرا للتداعيات الكارثية التي خلفتها تأخر توزيع رواتب الموظفين على اوضاع المواطنين في الاقليم.وهدد 38 عضوا في برلمان كردستان باتخاذ خطوات قانونية ضد حكومة الاقليم ورئيس ...

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