خلية الازمة الصحية تصدر عددا من القرارات بشان جائحة كورونا

2020/11/30 | 22:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت خلية الازمة الصحية الخاصة بمجابهة جائحة كورونا، اليوم الاثنين، عددا من القرارات بشان جائحة كورونا.





وقال بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “لجنة الامر الديواني ٢١٧ ( خلية الازمة الصحية ) في وزارة الصحة والخاصة بمجابهة جائحة كورونا، اتخذت، اليوم الاثنين، العديد من القرارات تضمنت :-

١- توجه بتطبيق قانون الصحة العامة بغلق المدارس الحكومية والاهلية التي لا تلتزم بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بخصوص تحديد الدوام يوم بالاسبوع وكذلك الالتزام بالتعليمات الصحية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

٢- غلق كافة المحلات والمتنزهات والمقاهي والمولات التي لاتلتزم بالتعليمات الصحية.

٣- تطالب كافة الوزارات والدوائر للالتزام بالشروط الصحية لضمان عدم اصابة موظفيها والمراجعين بفايروس كورونا.

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