خلية الأزمة تتخذ قرارات جديدة

2020/11/30 | 22:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

اصدرت خلية الازمة الصحية في وزارة الصحة والبيئة، قرارات عدة بشأن مواجهة جائحة كورونا.

وذكرت وزارة الصحة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ان لجنة الامر الديواني ٢١٧ ( خلية الازمة الصحية ) في وزارة الصحة والخاصة بمجابهة جائحة كورونا وجهت بتطبيق قانون الصحة العامة بغلق المدارس الحكومية والاهلية التي لا تلتزم بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بخصوص تحديد الدوام يوم بالاسبوع وكذلك الالتزام بالتعليمات الصحية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

واضافت، ان الخلية قررت غلق كافة المحلات والمتنزهات والمقاهي والمولات التي لاتلتزم بالتعليمات الصحية، كما طالبت الوزارات والدوائر كافة للالتزام بالشروط الصحية لضمان عدم اصابة موظفيها والمراجعين بفيروس كورونا.

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