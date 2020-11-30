المالية: 620 مليار دينار إيرادات هيئة الضرائب لشهر واحد فقط

2020/11/30 | 22:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة المالية، الاثنين، تحقيق إيرادات مالية "كبيرة" بلغت نحو 620 مليار دينار لشهر تشرين الثاني الجاري، مؤكدة انها ستعمل على تطبيق نظام الأتمتة، لتحقيق الإصلاح المالي الذي يعد من ضمن أهداف الورقة البيضاء.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (30 تشرين الثاني 2020)، أنه "وفقا للسياسة المالية العامة للحكومة والمبادئ المنصوص عليها في الورقة البيضاء، واستنادا لتوجيهات وزير المالية علي عبدالأمير علاوي للدوائر والشركات والمصارف التابعة للوزارة بتعظيم إيرادات الدولة غير النفطية، واستحصال المبالغ المترتبة بذمة الشركات، وتقديم التسهيلات اللازمة، فقد حققت الهيئة العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية، إيرادات مالية بلغت نحو 620 مليار دينار لشهر تشرين الثاني الجاري".

وأضاف البيان، أن "الهيئة العامة للضرائب قدمت الدعم والتسهيلات اللازمة لغرض استحصال المبالغ من قبل المكلفين، الأمر الذي أدى الى ارتفاع نسب الإيرادات المتحققة للخزينة من قبل الهيئة"، لافتا الى أن "الهيئة حققت مبالغ تجاوزت الـ 230 مليار دينار ضمن نظام المدفوعات والتي ستدخل ضمن إيرادات شهر كانون الأول المقبل".

وتابع، أنه "وفقا للخطوات والتوجيهات التي تعمل بها الهيئة العامة للضرائب والتي ساهمت في تحقيق ارتفاع ملحوظ بنسب الإيرادات التي تشكل رافدا لخزينة الدولة مقارنة بشهر تشرين الثاني من عام 2019 الذي حققت فيه الهيئة إيرادا بلغ 206 مليارات أي بواقع زيادة أكثر من 400 مليار عن عام 2019".

وأكدت الوزارة في ختام بيانها على أن "عملية تحصيل الإيرادات الكبيرة تأتي في ظل ظروف الأزمة الاقتصادية الراهنة وجائحة كورونا، وأن الوزارة ستعمل على تطبيق نظام الأتمتة"، منوهة بأن "هذا النظام سيعزز إدارة الوضع المالي في الجمارك والضرائب، ووضع الحلول اللازمة لتحقيق الإصلاح المالي الذي يعد من ضمن أهداف الورقة البيضاء".

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