وزير الخارجية يؤكد أهمـية الاستمرار في العمل على تحقيق المصالح المشتركة بين العراق وتركيا في المرحلة المقبلة

2020/11/30 | 22:46 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد وزير الخارجية فؤاد حسين أهمـية الاستمرار في العمل على تحقيق المصالح المشتركة بين العراق وتركيا في المرحلة المقبلة.وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان , الوزير إستقبلَ السفير التركي فاتح يلدز في مبنى الوزارة , وجرى خلال اللقاء بحث أبرز القضايا التي تهمُّ بغداد وأنقرة ، وسُبُل تعزيز العلاقات بين البلدين ".وأكد الوزير , أهمّية التنسيق وتفعيل المصالح المُشترَكه ومُواجَهة التحديات ، معربا عن تطلّعه للعمل على دعم، وتعزيز العلاقات العراقـية-التركية بما يعكس خصوصيتها واستراتيجيتها، مشيرا الى أهمـية الاستمرار في العمل على تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الجارين في المرحلة القادمة ".من جانبه أكّد السفير التركي , اهتمام بلاده بسُبُل دفع مسار العلاقات الثنائيُة، والتشاور الدائم بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة والقضايا الدوليُة الأخرى ذات الاهتمام المشترك"./انتهى2

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