قرارات جديدة لخلية الازمة الصحية

2020/11/30 | 22:46 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن اصدار لجنة الامر الديواني ٢١٧ ( خلية الازمة الصحية ) في وزارة الصحة والخاصة بمجابهة جائحة كورونا عن قرارات جديدة.



وذكرت في بيان انها : توجه بتطبيق قانون الصحة العامة بغلق المدارس الحكومية والاهلية التي لا تلتزم بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشان تحديد الدوام يوم بالاسبوع وكذلك الالتزام بالتعليمات الصحية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.واشارت الى غلق كافة المحال والمتنزهات والمقاهي والمولات التي لاتلتزم بالتعليمات الصحيةوطالبت اللجنة : كافة الوزارات والدوائر بالالتزام بالشروط الصحية لضمان عدم اصابة موظفيها والمراجعين بفايروس كورونا./انتهى3

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