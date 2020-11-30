تصدير شحنة ثانية من رمان حلبجة الى بريطانيا

2020/11/30 | 22:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن اتحاد المصدرين والمستوردين في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن تصدير شحنة جديدة من رمان محافظة حلبجة الشهيدة الى بريطانيا.

الاتحاد بيّن، ان الشحنة الجديدة وهي الثانية من نوعها، من رمان حلبجة المصدرة الى بريطانيا عبر شركة (تيتون) تزن 20 طنا، داعيا وزارة الزراعة في اقليم كوردستان الى افساح المجال امامهم لارسال منتجات زراعية اخرى الى بريطانيا.

وكان المستثمر الكوردي فريدون نامدار قد صدّر 22 طنا من الرمان الى بريطانيا، لاقى استحسان الكورد في المهجر والمواطنين البريطانيين وكذلك المسؤولين والبرلمانيين في بريطانيا.

وكانت محافظة حلبجة الشهيدة قد أقامت مؤخرا مهرجانا للرمان والذي استمرت فعالياته 3 ايام.

كما ودشنت ممثلية حكومة اقليم كوردستان، حملة دبلوماسية للتعريف بمنتوج الرمان المصدر من محافظة حلبجة الشهيدة، باشراف كاروان جمال طاهر ممثل حكومة اقليم كوردستان في بريطانيا، اذ شملت توزيع رمان حلبجة على عدد من المسؤولين والبرلمانيين واصدقاء شعب كوردستان، لافتين ان الحملة، الاولى من نوعها، تأتي لزيادة التبادل التجاري بين اقليم كوردستان وبريطانيا.

مواقع التواصل الاجتماعي والاوساط السياسية رحب بالحملة واصفين اياها بـ " دبلوماسية الرمان".

البرلمانية آليسا كارين عضوة لجنة العلاقات الخارجي في برلمان بريطانيا، عبرت في بيان، عن شكرها للحملة مشيدة بتميز وجودة رمان حلبجة الشهيدة، المدينة التي تنهض من جديد عقب تعرضها للقصف بالاسلحة المحرمة دوليا ابان حكم النظام المباد.

واكدت انها ستواصل جهودها في دعم اقليم كوردستان مشيرة الى ان تصدير رمان حلبجة الى بريطانيا، انجاز كبير متمنية تطوير العلاقات التجارية بين شعب كوردستان وبريطانيا.

من جانبه قال البرلماني روبرت هالفون رئيس لجنة التربية في برلمان بريطانيا: كان موقفا مؤثرا حين حصلت على كمية من رمان حلبجة، تلك المدينة التي شهدت عام 1988 مآساة اسفرت عن استشهاد 5000 مواطن، لافتا الى انه كتب مقالا عام 2012 حول جريمة ابادة حلبجة بالاسلحة الكيمياوية.

البرلماني جاك لوبرستي عضو لجنة الناتو في برلمان بريطانيا، اعرب عن سروره لحصوله على رمان حلبجة، والعلاقات التجارية بين الجانبين، متمنيا المزيد من التطوير لقطاع الزراعة في اقليم كوردستان.

وفي ذات السياق، قال كاري كينت سكرتير مجموعة اصدقاء اقليم كوردستان في تغريدة له عبر " تويتر": ان رمان حلبجة، شهير، ودليل على تطوير الزراعة في اقليم كوردستان بالاعتماد على موارد غير نفطية.

PUKmedia خاص

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