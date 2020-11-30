ظريف: اغتيال “زادة” ناجم عن زيارة بومبيو للمنطقة والاجتماع الأمريكي الصهيوني في السعودية

2020/11/30 | 22:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مساء الاثنين، بأن اغتيال فخري زادة عمل إرهابي جبان ناجم عن زيارة بومبيو مؤخرا إلى المنطقة والاجتماع الأمريكي الصهيوني السعودي بالمملكة.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني على “إنستغرام” أن “داعمي الضغوط الأمريكية القصوى يسعون في آخر أيام إداردة ترامب إلى إثارة الإضطراب في المنطقة وتدمير الأجواء التي قد تؤدي إلى رفع العقوبات”.

وأفاد ظريف في تدوينته “مع تعازينا في الاغتيال الوحشي للعالم النووي البارز في البلاد الشهيد الدكتور محسن فخري زاده، أود أن أشاطركم نقطة مهمة..



كما ترون في الأخبار يحاول مؤسسو ومؤيدو السياسة الفاشلة هذه الأيام ممارسة أقصى قدر من الضغط على الأمة الإيرانية الشجاعة لاستخدام الأيام الأخيرة من نظام ترامب لإثارة الاضطرابات وتدمير الأجواء التي تم إنشاؤها لرفع العقوبات القمعية”.

وتابع قائلا: “تظهر رحلات بومبيو السريعة إلى المنطقة، والاجتماع الثلاثي في ​​المملكة العربية السعودية، وتصريحات نتنياهو، المؤامرة التي بلغت ذروتها للأسف في عمل إرهابي جبان يوم الجمعة واستشهاد أحد كبار قادة البلاد”.

وصرح بأنه “في الوقت نفسه بدأت حملة استخبارات مضادة وحرب نفسية بقيادة نفس المحور الشيطاني، على أمل كاذب في أن تكتمل الخطط الشريرة لبومبيو ونتنياهو وبن سلمان لخلق مصادرة”.

وشدد على أن السلطات الإيرانية والأذكياء لن ينخدعوا أبدا بهذه الهجمات الأخيرة من قبل الإرهابيين الدوليين والمتطرفين الصهاينة سيئي السمعة وسيحافظون على وحدتهم مع أي أيديولوجية ومهنة لضمان إنجازات مقاومتهم البطولية للحرب الاقتصادية بين ترامب وحلفائه.



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