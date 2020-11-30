الحيالي: المستورد يسيطر على 80 بالمئة من الاسواق وحماية المنتح حبر على ورق

2020/11/30 | 22:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اكد مسؤول حكومي في ديالى، الاحد، ان المستورد يسيطر على 80% من الاسواق وخاصة الزراعية.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “المحاصيل الزراعية المستوردة لاتزال تتدفق بغزارة صوب اسواق ديالى ومنها بعقوبة وتسيطر على 80% ما سبب خسائر متكرر للمزارعين الذين يعيشون وضع صعب جدا بسبب عدم قدرتهم على تحقيق اي ارباح وسط ارتفاع كبير للتكاليف بسبب قلة دعم الحكومة”.

واضاف، ان “الحديث عن حماية المنتج المحلي حبر على ورق في ديالى والمزارعين هم من يدفعون الثمن ما يؤدي الى بطالة ولجوء الكثير منهم الى مهن اخرى لغرض كسب لقمة الخبز مؤكدا ضرورة ان يكون هناك تطبيق لملف حماية المنتج لانه اهمال الزراعة ستدخلنا في متاهات كبيرة ابرزها الفقر الحاد والبطالة اذا ما عرف بان الزراعة تستوعب 50% من الايادي العاملة في المحافظة”.انتهى 25 ف

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