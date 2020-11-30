إعلان كركوك خالية من مخيمات النازحين

2020/11/30 | 22:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزيرة الهجرة تعلن خلو كركوك من مخيمات النازحين

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