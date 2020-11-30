رسميا.. برشلونة يعلن موعد الانتخابات الرئاسية لإنقاذه من الإفلاس

2020/11/30 | 22:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} أعلن نادي برشلونة، مساء اليوم الإثنين، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، والتي سيتنافس عليها عدد من المرشحين أبرزهم الثنائي فيكتور فونت، وخوان لابورتا.

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