العراق .. ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات والناصرية تواصل غليانها

2020/11/30 | 22:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدفق الآلاف، الإثنين، إلى مدينة الناصرية في جنوب العراق بعدما قضى مواطن متأثرا بجروحه في صدامات جرت الأسبوع الماضي بين محتجين ومناصرين لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر

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