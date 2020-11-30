2020/11/30 | 22:59 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرارات خلية الازمة الصحية الجديدة

١- توجه بتطبيق قانون الصحة العامة بغلق المدارس الحكومية والاهلية التي لا تلتزم بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بخصوص تحديد الدوام يوم بالاسبوع وكذلك الالتزام بالتعليمات الصحية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي

٢- غلق كافة المحلات والمتنزهات والمقاهي والمولات التي لاتلتزم بالتعليمات الصحية

٣- تطالب كافة الوزارات والدوائر للالتزام بالشروط الصحية لضمان عدم اصابة موظفيها والمراجعين بفايروس كورونا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرارات جديدة لخلية الازمة الصحية في وزارة الصحة الخاصة بمجابهة جائحة كورونا 7 SKY TV.

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