2020/11/30 | 23:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الاثنين، بان قوة امنية عثرت على جثة رجل داخل عجلة مدنية في مدينة الصدر شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قوة امنية عثرت اليوم على جثة رجل مجهول الهوية داخل عجلة نوع برادو ضمن منطقة كسرة وعطش في مدينة الصدر شرقي بغداد".

واضاف ان "الجثة بدت عليها اثار اطلاق نار بمنطقة الراس"، مشيرا الى ان "القوة نقلت الجثة الى الطب العدلي وفتحت تحقيقا في ملابساته".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على جثة رجل داخل عجلة مدنية في مدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على جثة رجل داخل عجلة مدنية في مدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).