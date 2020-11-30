خلية الازمة الصحية تصدر عدة قرارات لمواجهة فيروس كورونا

2020/11/30 | 23:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اصدرت خلية الازمة الصحية، اليوم الاثنين، مجموعة من القرارات للتصدي لفيروس كورونا.وذكرت وزارة الصحة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “لجنة الامر الديواني 217 (خلية الازمة الصحية في وزارة الصحة والخاصة بمجابهة جائحة كورونا)، اتخذت مجموعة من القرارات تضمنت ما يلي: 1.غلق المدارس الحكومية والاهلية التي لا تلتزم …

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