الإعلام الأمني تعلن العثور على كهوف حديثة وصواريخ طائرة في الانبار

2020/11/30 | 23:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأثنين، العثور على كهوف حديثة وصواريخ طائرة في الأنبار.وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “قيادة عمليات الانبار شرعت من خلال فرقة المشاة الأولى ولواء مغاوير الانبار وافواج الحشد العشائري بتفتيش مناطق ( جنوب الطريق الدولي السريع – وادي ثميل ) لالقاء القبض …

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