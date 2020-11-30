الهجرة تعلن خلو كركوك من مخيمات النازحين

2020/11/30 | 23:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، اليوم الاثنين، غلق مخيم ليلان الأول بالكامل وخلو محافظة كركوك من مخيمات النازحين.

وقالت جابرو في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الوزارة وبتنسيق عالي المستوى مع ديوان محافظة كركوك وقيادة العمليات المشتركة وجهاز الامن الوطني فضلا عن المنظمات الدولية، اغلقت مخيم ليلان بالكامل بعد عودة آخر (180) عائلة إلى مناطقها” .

واضافت، ان “محافظة كركوك تخلو من مخيمات النازحين بعد نقل آخر الأسر التي كانت تسكن المخيم الى مناطق سكناها الاصلية”، مؤكدة ان “الوزارة مستمرة بتقديم المساعدات الانسانية للعوائل العائدة ولمدة عام”.

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