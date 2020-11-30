خلية الأزمة الصحية تصدر 3 قرارات لمجابهة جائحة كورونا

2020/11/30 | 23:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

حذرت وزارة الصحة، الاثنين، بغلق المدارس الحكومية والاهلية والمحلات والمتنزهات والمقاهي والمولات التي لا تلتزم بالتعليمات، مطالبة الوزارات والدوائر كافة بالالتزام بالشروط الصحية لضمان عدم اصابة موظفيها والمراجعين بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (30 تشرين الثاني 2020)، ان "لجنة الامر الديواني 217 (خلية الازمة الصحية) في وزارة الصحة والخاصة بمجابهة جائحة كورونا تتخذ العديد من القرارات

1- توجه بتطبيق قانون الصحة العامة بغلق المدارس الحكومية والاهلية التي لا تلتزم بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بخصوص تحديد الدوام يوم بالاسبوع وكذلك الالتزام بالتعليمات الصحية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

2- غلق كافة المحلات والمتنزهات والمقاهي والمولات التي لاتلتزم بالتعليمات الصحية.

3- تطالب كافة الوزارات والدوائر للالتزام بالشروط الصحية لضمان عدم اصابة موظفيها والمراجعين بفيروس كورونا".

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