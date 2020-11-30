جهاز مكافحة الإرهاب يعلن تفاصيل عمليته العسكرية في جبال مخمور

2020/11/30 | 23:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ نينوى

أعلن جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الاثنين، تفاصيل عمليته العسكرية في جبال مخمور.وذكر الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قطعاته شرعت بعملية عسكرية في جبال مخمور ذات التكوين الجغرافي شديد التعقيد لمُلاحقة ماتبقى من بقايا عصابات داعـش الإرهابية، حيثُ وردت معلومات إستخبارية عن أحد الكهوف التي يختبئ بها جرذان العصابات الإرهابية".واضاف أنه "بعد رصد دقيق لتحركات الإرهابيين، باشرت قواتنا البطلة بإقتحام المنطقة حيث جرى الإشتباك مع { ٦ } عناصر إرهابية قُتل ثلات منهُم جراء الإشتباك المباشر مع رجالنا الأشاوس وحاول الثلاث الآخرون الهرب إلا أن طيران التحالف الدولي قام برصدهم وقصفهم وقُتلوا جميعًا على أثر الضربات الجوية".وبين أنه "جرح في هذه العملية مُقاتل من جهاز مُكافحة الإرهاب بشكلٍ طفيف وهو الآن يتمتع بصحةٍ مُمتازة".وتابع البيان، أن "جهاز مُكافحة الإرهاب تضحياته وإنتصراته مُستمرة مُنذ لحظة تأسيسه ولغاية يومنا هذا ولن يعرف طعم الراحة حتى تحقيق الهدف المنشود وهو الوصول إلى عراقٍ أمن مُستقر".

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