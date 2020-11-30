محدث.. النفط يتراجع عند التسوية لكنه يسجل مكاسب شهرية تتجاوز26%

2020/11/30 | 23:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، مع مناقشة تحالف "أوبك+" لسياسة الإنتاج في العام المقبل، لكنها سجلت مكاسب شهرية بأكثر من 26

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