الصحة العالمية تعلن الجدول الوبائي لكورونا في الشرق الاوسط

2020/11/30 | 23:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، عن الجدول الوبائي لفايروس كورونا في الشرق الاوسط لليوم

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