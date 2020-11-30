2020/11/30 | 23:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عد النائب السابق، طلال حسين الزوبعي، استهداف المتظاهرين السلميين "مؤشر قلق" على جاهزية الحكومة لتأمين الانتخابات المقبلة.

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