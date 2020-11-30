برقية عاجلة إلى مغاربة تندوف - المهدي بوتمزين

2020/11/30 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المهدي_بوتمزين مرت عدة أيام منذ إعلان جبهة البوليساريو, الخروج من إتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع المغرب سنة 1991م , فدخلت كل الأطراف المعنية و التي لها مصالحها الجيوسياسية و الجيواستراتجية في اللعبة السياسية ,التي هي فاتحة عهد لتنفيذ مخططات لتصفية الوحدة العربية و تمزيق النسيج المغاربي, و ليس إنهاء مخلفات الإستعمار الجغرافية .



فمن المتجاوز الحديث عن إستعمار مغربي للصحراء لأسانيد تاريخية و أثنولوجية تؤصل للتاريخ ......





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