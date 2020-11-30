2020/11/30 | 23:43 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التغيير تنأى بنفسها عن تصريحات "غير لائقة" لنوابها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/30 | 23:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التغيير تنأى بنفسها عن تصريحات "غير لائقة" لنوابها) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التغيير تنأى بنفسها عن تصريحات "غير لائقة" لنوابها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).