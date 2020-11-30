الهجرة: كركوك خالية من مخيمات النازحين

2020/11/30 | 23:46 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين، ايفان فائق جابرو، الاثنين، خلو محافظة كركوك من مخيمات النازحين، بعد نقل آخر (180) عائلة التي كانت تسكن مخيم ليلان الى مناطق سكناها الاصلية.

وقالت جابرو في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (30 تشرين الثاني 2020)، ان "الوزارة وبتنسيق عالي المستوى مع ديوان محافظة كركوك وقيادة العمليات المشتركة وجهاز الامن الوطني فضلا عن المنظمات الدولية، اغلقت مخيم ليلان بالكامل بعد عودة آخر (180) عائلة إلى مناطقها".

وأضافت الوزيرة، ان "محافظة كركوك تخلو من مخيمات النازحين بعد نقل آخر الأسر التي كانت تسكن المخيم الى مناطق سكناها الاصلية"، منوهة الى ان "الوزارة مستمرة بتقديم المساعدات الانسانية للعوائل العائدة ولمدة عام".

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