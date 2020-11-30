أزمة طوارئ ذي قار تؤكد على جملة أمور حسب توجيهات الكاظمي

2020/11/30 | 23:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد مستشار الأمن القومي، رئيس فريق أزمة الطوارئ، قاسم الأعرجي، الاثنين، على ضرورة تفعيل أوامر القبض ومتابعة العناصر الشاذة والمنحرفة، وفرض هيبة الدولة، واحترام حقوق الإنسان، حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي.

جاء ذلك في بيان للمكتب الاعلامي للاعرجي تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (30 تشرين الثاني 2020)، ذكر فيه ان "مستشار الأمن القومي، رئيس فريق أزمة الطوارئ، قاسم الأعرجي، عقد اجتماعا مع القيادات الأمنية في محافظة ذي قار، بحضور عبد الغني الأسدي عضو فريق أزمة الطوارئ، وقائد عمليات سومر وقائد شرطة ذي قار وقطعات الجيش والشرطة القادمة من بغداد، ومديري الأجهزة الأمنية في المحافظة".

وأضاف البيان، ان "الاعرجي أكد خلال الاجتماع، على ضرورة تفعيل أوامر القبض ومتابعة العناصر الشاذة والمنحرفة، ومتابعة القوات الماسكة وعملها بشكل مشترك، وفرض هيبة الدولة واحترام حقوق الإنسان، حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة".

وتابع، ان "فريق أزمة الطوارئ برئاسة الأعرجي، ناقش مع القيادات الأمنية والعسكرية، الخطط الكفيلة بالحفاظ على الأمن وعودة الحياة الطبيعية الى محافظة ذي قار، بتعاون الجميع".

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