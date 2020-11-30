مسح: إنتاج أوبك النفطي يرتفع للشهر الخامس على التوالي

2020/11/30 | 23:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف مسح حديث عن ارتفاع إنتاج أوبك من النفط للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر/تشرين الثاني، مع زيادة الإنتاج من قبل ليبيا.

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