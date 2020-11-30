العراق يتأثر غداً بمنخفض جوي بارد وأمطار ديمية تشمل بغداد

2020/11/30 | 23:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تشير التوقعات الجوية، الى تأثر العراق من يوم غد الثلاثاء، بمنخفض جوي بارد.

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