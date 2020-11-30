"وباء الشكوك".. مدير منظمة دولية يضع شرطا لنجاح لقاحات كورونا

2020/12/01 | 00:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، الاثنين، أن اللقاحات ضد كوفيد-19 ستكون ناجحة في حال تم التصدي للمعلومات المضللة والشكوك في آن واحد.

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