جهاز مكافحة الإرهاب يشتبك مع 'إرهابيين' في منطقة 'شديدة التعقيد' (فيديو)

2020/12/01 | 00:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن يحيى رسول، الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الاثنين، قتل 6 عناصر إرهابية، وجرح مقاتل من جهاز مكافحة الإرهاب خلال عملية عسكرية في جبال مخمور.

وكتب رسول تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (30 تشرين الثاني 2020)، ان "قطعات جهاز مكافحة الإرهاب شرعت بعملية عسكرية في جبال مخمور ذات التكوين الجغرافي شديد التعقيد لملاحقة ماتبقى من بقايا عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف، ان "هذه العملية وتأتي بعد ورود معلومات إستخبارية عن أحد الكهوف التي يختبئ بها عناصر عصابات داعش الإرهابية".

وتابع: انه "وبعد رصد دقيق لتحركات الإرهابيين، باشرت قوات الجهاز البطلة بإقتحام المنطقة حيث جرى الإشتباك مع 6 عناصر إرهابية قتل ثلات منهم جراء الإشتباك المباشر مع رجالنا الأشاوس وحاول الثلاث الآخرون الهرب إلا أن طيران التحالف الدولي، قام برصدهم وقصفهم وقتلوا جميعا أثر الضربات الجوية".

وأوضح رسول، ان "هذه العملية أسفرت عن جرح مقاتل من جهاز مكافحة الإرهاب بشكل طفيف وهو الآن يتمتع بصحة ممتازة".

A.A

شرعت قطعات جهاز مُكافحة الإرهاب @iraqicts بعملية عسكرية في جبال مخمور ذات التكوين الجغرافي شديد التعقيد لمُلاحقة ماتبقى من بقايا عصابات #داعش الإرهابية.

وتأتي هذه العملية بعد ورود معلومات إستخبارية عن أحد الكهوف التي يختبئ بها عناصر عصابات داعش الإرهابية.



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— يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) November 30, 2020

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