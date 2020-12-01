2020/12/01 | 00:25 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع مؤشر "داو جونز" للأسهم الأمريكية بأكثر من 200 نقطة في ختام تعاملات اليوم الإثنين، لكنه سجل أفضل أداء شهري منذ 1987، بدعم آمال

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