العراق يتمسك بمنصب عربي

2020/12/01 | 00:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت مصادر دبلوماسية عربية، إن العراق متمسكة بتطبيق النظام الأساسي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بخصوص انتخاب أمين عام جديد للمجلس، خلفا للسفير محمد الربيع الأمين العام المنتهية ولايته.

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