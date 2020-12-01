أذربيجان تعلن دخول قواتها آخر إقليم تسلمه أرمينيا

2020/12/01 | 00:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الأذربيجاني، الثلاثاء، أن قواته دخلت إقليم لاتشين، الثالث والأخير الذي سلمته أرمينيا والمجاور لناغورنو قره باغ.

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