حلبجة تصدر شحنتها الثانية من الرمان الى بريطانيا

2020/12/01 | 00:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن اتحاد المصدرين والمستوردين في اقليم كردستان، الاثنين، عن تصدير شحنة جديدة من رمان محافظة حلبجة الى بريطانيا.

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