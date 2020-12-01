فرنسا تسجل 406 وفيات جديدة بكورونا

2020/12/01 | 01:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، تسجيل 406 وفيات و4005 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الفيروس وصل إلى 52731، بينما إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 2222488.

ولفتت الوزارة إلى هذه الأرقام تمثل انخفاضا حادا في عدد الإصابات، حيث تم تسجيل 9784 إصابة أمس الأحد، و12580 إصابة يوم السبت الماضي.

المصدر: RT

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