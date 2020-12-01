2020/12/01 | 01:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت وزارة الصحة في اقليم كردستان، تعليمات جديدة خاصة ببدء الرحلات الجوية وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعليمات جديدة بمطارات الاقليم.. هل يشمل فحص كورونا رحلات الوسط والجنوب؟) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعليمات جديدة بمطارات الاقليم.. هل يشمل فحص كورونا رحلات الوسط والجنوب؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).