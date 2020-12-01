مؤشر داو يحقق أعلى أداء شهري منذ ثلاثة عقود

2020/12/01 | 01:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى مؤشر داو، الاثنين، أفضل أداء شهري منذ ثلاثة عقود، مدفوعا بمؤشرات إيجابية لاحتمالية الحصول على لقاح لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

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